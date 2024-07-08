Отар Кушанашвили рассказал о звонках Пугачевой в больницу

Телеведущий Отар Кушанашвили в своем Telegram-канале признался, что его регулярно поддерживают звезды отечественного шоу-бизнеса.

По словам шоумена, ему регулярно звонят звездные друзья, в том числе Николай Басков, Сосо Павлиашвили, Валерий Меладзе. Ведущий шоу «Каково?» отметил, что ему звонит и Алла Пугачева, которая уехала из России.

«Я знаю, как вас пугает слово онкология. И мне страшно. Но у меня есть ежедневно звонящие мне Николай Басков, Владимир Сычев, Павлиашвили, Теона Контридзе, Валерий Меладзе, Алла Пугачева, которая интересуется, как у меня дела», — поделился Кушанашвили.

5 июля стало известно, что Отара Кушанашвили переведут в московский НМИЦ онкологии им. Блохина. Life со ссылкой на Shot отметил, что Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Табриз Шахиди и Николай Басков сделали пожертвования на лечение шоумена. Последний не только помог с деньгами, но и нашел врача.

2 июля сообщалось, что Кушанашвили прооперируют дважды из-за опухоли в кишечнике. Его госпитализировали 20 июня в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль.

Ранее продюсер объяснил, почему Пугачева не вернется в Россию.