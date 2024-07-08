Продюсер объяснил, почему Пугачева не вернется в Россию

Продюсер Павел Рудченко считает, что Алла Пугачева не собирается проводить свою старость в России и делает все, чтобы не возвращаться на родину. Его слова передает издание NEWS.ru.

«Она сжигает последние мосты со своими фанатами, с народом в целом и рьяно отстаивает свою позицию, пытается доказать свою правоту. При этом Пугачева не устает собачиться с коллегами по цеху», — отметил эксперт.

По словам Рудченко, Пугачева уверена, что сделала правильный выбор, уехав из России. Он добавил, что исполнительница «выжала» из страны все, заработав состояние, которого хватит ее внукам.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

10 мая посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что Алла Пугачева и другие российские артисты, прошедшие процедуру репатриации, являются гражданами еврейского государства.

Ранее певица Вера Брежнева сообщила, что прячется в Киеве в убежище.