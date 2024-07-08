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Алексей Чумаков призвал Алсу помириться с мужем: «Виноваты оба»

Певец Алексей Чумаков заявил, что муж Алсу Абрамов не состоит в новых отношениях

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Павел Бедняков/Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Алексей Чумаков в беседе с kp.ru призвал Алсу с супругом Яном Абрамовым сохранить семью.

«Состояние у обоих так себе, мягко говоря. Знаю, что несмотря на массу слухов — Ян сейчас не состоит ни с кем в отношениях. Все его переживания и поступки говорят, что он хочет сохранить семью. В расставании всегда виноваты оба, равно как и оба должны идти навстречу друг другу, чтобы спастись вместе. Все еще надеюсь на это», — поделился Чумаков.

Певец напомнил, что много лет дружит с семьей Алсу и Абрамова. Чумаков рассказал, что «старался не задевать» тему развода при общении с певицей.

«Сейчас у них не самый простой период в отношениях. Хочется поддержать, чем-то помочь чтобы такая красивая семья не распалась. Но чем?» — посетовал артист.

Филипп Киркоров также заявил, что у Яна Абрамова нет семьи и детей на стороне. По словам исполнителя, супруг Алсу — примерный отец.

Алсу подала на развод с Яном Абрамовым в мае 2024 года. Через месяц певица намекнула на правдивость слухов о романе супруга с Анастасией Решетовой. Исполнительница оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой модели о том, что она «не стала бы смотреть на женатого». Артистка публично назвала любовницу Абрамова девушкой древнейшей профессии.

Ранее Григорий Лепс признался, что был инициатором отношений с 18-летней Авророй Кибой.

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