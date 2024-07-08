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Группа «Кровосток» оспорит решение Роскомнадзора о блокировке альбома

Менеджер «Кровостока» Мирзаева сообщила, что группа оспорит блокировку альбома

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Менеджер группы «Кровосток» Агата Мирзаева заявила, что коллектив собирается оспорить блокировку Роскомнадзором их альбома. Ее слова передает издание «Медиазона» (признана в РФ иностранным агентом).

«Мы не готовы соглашаться на нелегитимные требования. Ждем следующих требований Роскомнадзора и последовательной блокировки контента», — призналась она.

Мирзаева подчеркнула, что «Кровосток» понимает, что шансов на оспаривание решения ведомства нет, однако группе «нужно выразить несогласие».

Недавно стало известно, что Роскомнадзор заблокировал на территории России первый альбом группы «Кровосток» под названием «Река Крови». Причиной, по данным «Медиазоны», стала песня «Лобстер-пицца». Ведомство посчитало, что композиция «содержит запрещенную информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола».

В июле 2022 года издание «Фонтанка» опубликовало список исполнителей, чьи выступления якобы считаются нежелательными. В нем, в том числе, значится группа «Кровосток». В том же году концерт коллектива отменили в Москве. Сейчас музыканты дают концерты за рубежом: 8 июня у «Кровостока» запланировано выступление в Белграде.

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