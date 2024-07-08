Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин объявил о создании национального центра «Россия»

Путин объявил о создании национального центра «Россия» с филиалами в регионах

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

В РФ создадут национальный центр с филиалами в регионах, через который будут демонстрировать достижения страны и особенности ее культуры, и он получит название «Россия». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Важно продолжать показывать, что делает страна, чем она живет, чего она добивается. Поэтому мы договорились: национальный центр будем создавать на площадке «Экспо». Это решено», — сказал Путин.

Российский лидер также поддержал идею главы Ставропольского края Владимира Владимирова, который предложил создать во всех субъектах РФ филиалы центра. Он выразил надежду, что в регионах получится «так же ярко» реализовать идею, как это получилось в федеральном центре.

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ открылась 4 ноября 2023 года. Она должна была завершиться в апреле, однако в январе Путин предложил продлить ее на летний период. Кроме того, 1 июля российский президент подписал распоряжение о создании в Москве национального центра «Россия» для сохранения наследия выставки-форума.

За все время существования выставки ее посетили более 18 млн человек.

Ранее сообщалось, что в России появилась передвижная выставка трофеев СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами