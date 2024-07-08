Путин объявил о создании национального центра «Россия»

В РФ создадут национальный центр с филиалами в регионах, через который будут демонстрировать достижения страны и особенности ее культуры, и он получит название «Россия». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Важно продолжать показывать, что делает страна, чем она живет, чего она добивается. Поэтому мы договорились: национальный центр будем создавать на площадке «Экспо». Это решено», — сказал Путин.

Российский лидер также поддержал идею главы Ставропольского края Владимира Владимирова, который предложил создать во всех субъектах РФ филиалы центра. Он выразил надежду, что в регионах получится «так же ярко» реализовать идею, как это получилось в федеральном центре.

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ открылась 4 ноября 2023 года. Она должна была завершиться в апреле, однако в январе Путин предложил продлить ее на летний период. Кроме того, 1 июля российский президент подписал распоряжение о создании в Москве национального центра «Россия» для сохранения наследия выставки-форума.

За все время существования выставки ее посетили более 18 млн человек.

Ранее сообщалось, что в России появилась передвижная выставка трофеев СВО.