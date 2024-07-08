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Актриса новой «Чебурашки» поделилась деталями съемок продолжения

Актриса Зайка пошутила, что Гармаш прописался в Сочи из-за съемок «Чебурашки»

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Союзмультфильм/START

Сыгравшая продавщицу мороженого в «Чебурашке» Софья Зайка призналась, что сейчас идут полным ходом съемки продолжения семейной комедии. Ее слова передает kp.ru.

«Сергей Леонидович Гармаш уже практически прописался в Сочи. Мы все там сейчас снимаемся. И в Сочи, и в Абхазии», — поделилась актриса.

Она предположила, что премьера второй части состоится в 2025 году, поскольку в фильме много компьютерной графики.

В июне актер Сергей Гармаш, который исполнил роль садовода Гены в картине, назвал отличие второго фильма франшизы «Чебурашка» от первого. Он признался, что история будет совершенно новой — Гена, Чебурашка и вся компания удивят зрителя неожиданными поступками. Фильм также будет драматичнее.

Сыгравшая бизнесвумен Римму Елена Яковлева добавила, что новый «Чебурашка» будет уникальным, поскольку сценарий действительно удивил даже артистов. Ее героиня, отметила она, поменяется по отношению к окружающим.

Фильм «Чебурашка» вышел в российских кинотеатрах 1 января 2023 года и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. В ролях — Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова.

Ранее сообщалось, что телеведущая Андреева поссорилась с Михалковым из-за «Утомленных солнцем 2».

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