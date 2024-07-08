Григорий Лепс раскрыл подробности отношений с 18-летней: «Больше чем дружим»

Певец Григорий Лепс признался, что предложил встречаться 18-летней Авроре Кибе. Об этом исполнитель рассказал на «Шоу Воли», опубликованном на Rutube.

Девушка ответила народному артисту России, что не против отношений с ним. Однако она подчеркнула, что перед этим им нужно «присмотреться друг другу», поэтому пока пара дружит.

«Даже больше чем дружим. У нас есть определенные отношения… пока человеческие. У нас все достаточно серьезно, по крайней мере у меня. Она пока думает — слишком велика разница в возрасте», — пояснил Лепс.

Певец впервые появился на публике с избранницей на Петербургском международном экономическом форуме. Позже Аврора Киба опубликовала в личном блоге подарок от народного артиста России — кольцо с бриллиантом. Девушка лаконично подписала снимок: «Коротко, но ясно».

На премии МУЗ-ТВ влюбленные держались за руки, не скрывая чувств. Когда у Григория Лепса спросили, является ли Аврора Киба его невестой, то певец заявил, что она якобы еще не решила, но скорее всего да.

Недавно стало известно, что невеста Лепса поступила в колледж в Лондоне. Певец не будет сопровождать возлюбленную, он останется в России.

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