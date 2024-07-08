Киркоров поддержал мужа Алсу на фоне развода

Певец Филипп Киркоров признался, что переживает за Алсу и ее супруга Яна Абрамова на фоне развода. Его слова передает издание «СтарХит».

«Я точно знаю, что никакой параллельной семьи и детей на стороне у Яна нет. Все, что его сейчас волнует, — это его семья и дети. Но давать оценку чужим семейным отношениям не могу и не буду», — отметил исполнитель.

Киркоров назвал Абрамова образцовым отцом и мужем, который все 18 лет совместной жизни носил жену на руках. Певец вспомнил, что супруг Алсу влюбился в певицу с первого взгляда и всегда поддерживал ее — выступал продюсером концертов, помогал создавать сценический образ и проч. Артист посетовал, что семейная жизнь — «сложная штука», а отношения публичных людей нелегки вдвойне.

Накануне стало известно, что Алсу подала иск против супруга о разделе совместно нажитого имущества. Предположительно, звездная чета будет делить московские апартаменты в элитном жилом комплексе на Ленинградском шоссе, четырехэтажный особняк на Рублевке, коттедж в Крыму с личным пляжем и собственной мечетью, а также квартиру в Лондоне.

Алсу подала на развод с Яном Абрамовым в мае 2024 года. Через месяц певица намекнула на правдивость слухов о романе супруга с Анастасией Решетовой. Исполнительница оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой модели о том, что она «не стала бы смотреть на женатого». Артистка публично назвала любовницу Абрамова девушкой древнейшей профессии.

Ранее Бьянка поддержала Алсу на фоне развода.