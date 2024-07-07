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Кологривого заподозрили в новом романе

В сети опубликовали ролик с предполагаемой возлюбленной Никиты Кологривого

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Пресс-служба Театра Эстрады

Актера Никиту Кологривого подозревают в романе с некой блондинкой, которую заметили вместе со звездой «Слова пацана» после спектакля «Маяковский. Я сам». Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник», публикуя видео с предполагаемой возлюбленной актера.

«Сама девушка, судя по страничке, плотно на филлерах и фитнесе. Скрытная — ни тебе имени, ни фамилии», — отмечается в посте.

Видео с девушкой прислал каналу подписчик, назвавший ее возлюбленной актера. По словам инсайдера, артист встречается с ней больше года. Имя девушки не сообщается.

В апреле Кологривый признался, что состоял в отношениях с актрисой Агатой Муцениеце во время съемок в проекте «Я — медведь». Актер добавил, что «это потребность всех артистов, которые играют пары в кино». Сама Муцениеце отказалась комментировать слова коллеги.

Кологривого также подозревали в романе с экс-участницей шоу «Холостяк» Виолетта Оноприенко. Однако девушка вскоре опровергла эту информацию. Она призналась в приятельском общении с Кологривым.

Ранее Прохор Шаляпин раскрыл причину любви к «бабушкам».

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