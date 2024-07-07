Прохор Шаляпин раскрыл причину любви к «бабушкам»

Певец Прохор Шаляпин крутил романы с «бабушками» из-за того, что у него не было влиятельных друзей, которые могли помочь артисту закрепиться на музыкальной сцене в начале пути. Об этом рассказал исполнитель YouTube-каналу «ШоуДо».

«Иначе бы меня забыли, иначе бы я не заработал, иначе бы у меня не было квартиры в Москве», — отметил Шаляпин.

Он признался, что романы с женщинами постарше обеспечивали ему эфиры на федеральных каналах. Это позволяло артисту не думать об «элементарном» — деньгах. Шаляпин заявил, что ему отводили на ТВ место «у параши с этой желтухой». Артист «вынужден» был сниматься в подобных шоу, чтобы заработать.

Исполнитель не раз становился героем светской хроники из-за своих романов с женщинами старше себя. Больше года Шаляпин состоял в браке с предпринимательницей Ларисой Копенкиной, их разница в возрасте составляла 28 лет.

14 июня Шаляпин раскрыл свои источники дохода. Он признался, что зарабатывал пением и легким аферизмом — «таким, что не подходит под уголовные дела». Певец намекнул на то, что преследовал материальный интерес к обеспеченным женщинам постарше.

Ранее певец Сергей Рогожин возмутился нарядами Киркорова, Аллегровой и Пугачевой.