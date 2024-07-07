Бледанс вспомнила, как побоялась делать ЭКО: «Зная историю Фриске»

Актриса Эвелина Бледанс призналась, что не решилась делать ЭКО во второй раз, поскольку боялась серьезных последствий для здоровья от искусственного оплодотворения. Об этом артистка рассказала в YouTube-интервью Алине Кайзер.

«Зная сейчас истории Насти Заворотнюк и Жанны Фриске, мы понимаем, что для женщины это небезопасно и может грозить какими-то очень неприятными последствиями и заболеваниями», — заявила Бледанс.

Бледанс прибегала к ЭКО в 2018 году, когда пыталась стать матерью в третий раз. Она забеременела в результате процедуры, однако потеряла ребенка. Актриса не стала пытаться во второй раз, потому что многие стали ее предостерегать. Актриса считает, что данная процедура может спровоцировать появление онкологии у женщины.

Звезда также назвала «страшным и обидным» то, что молодые девушки «делают ребенка из пробирки» при отсутствии на то медицинских показаний.

У Бледанс двое детей. Своего первенца она родила 5 июля 1994 года от израильского бизнесмена по имени Дмитрий, в 2012 году Николай улетел на родину своего отца, где по-прежнему и живет. Звезда также была замужем за продюсером Александром Семиным, 1 апреля 2012 года у них родился Семен, а в 2017 году супруги развелись.

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