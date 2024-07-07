Мизулина заступилась за рэпера Кишлака после нападения

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина прокомментировала в своем Telegram-канале нападение на рэпера Кишлака в Омске.

«Все знают, что я не сторонник исполнителя и в его треках была пропаганда наркотиков. Но если все так, как описывают, то это беспредел, в котором должна разбираться полиция», — заявила общественница.

Она отметила, что не поддерживает применение насилия из-за того, что «кому-то не нравится чья-то деятельность». Мизулина напомнила, что есть законные способы для отстаивания своей позиции.

4 июля стало известно, что неизвестные напали на рэпера Кишлака в гримерке омского клуба «Викинг», тем самым сорвав концерт музыканта. Пятеро мужчин избили организаторов, персонал, фанатов и самого музыканта. Они также облили присутствующих перцовым баллончиком.

В конце октября 2023 года рэперов Kizaru (настоящее имя Олег Нечипоренко) и Кишлака обвинили в пропаганде наркотиков в интернете. В отношении Kizaru и Кишлака завели административные дела по месту их постоянной регистрации — в Санкт-Петербурге и Мурманске. Поводом для обвинения в пропаганде стали посты артистов в социальных сетях.

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