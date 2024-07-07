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Жуков намерен снова судиться за права на песни «Руки Вверх»

Певец Жуков подал в суд за права на фонограммы песен группы «Руки Вверх»

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Павел Бедняков/РИА Новости

Певец Сергей Жуков подал иск против ООО «Издательство Джем» в Арбитражный суд города Москвы. Об этом сказано на портале «Электронное правосудие».

В картотеке суда подробностей иска нет. Однако Telegram-канал Mash предполагает, что будущее судебное разбирательство будет связано с правами на песни группы «Руки Вверх».

Жуков вместе с экс-участником коллектива Алексеем Потехиным уже судились с «Издательством Джем» и бывшим продюсером Андреем Маликовым. Они хотели вернуть исключительные права на фонограммы песен коллектива. Речь шла о таких хитах группы, как «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и др.

Тогда Симоновский суд отклонил иск Жукова, поскольку истцы «не пытались призвать к правосудию» на протяжении 20 лет. В конце марта музыканты проиграли в апелляции — в Мосгорсуде согласились с решением коллег.

В феврале Telegram-канал Shot сообщил, что Сергей Жуков выиграл суд у бара «Руки вверх!» в Иркутске. Еще в 2022 году Жуков возмутился, что заведение использует название его группы. Представители артиста сфотографировали все вывески и надписи, на которых фигурируют «Руки Вверх!», и оценили ущерб от использования каждой в 200 тыс. рублей.

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