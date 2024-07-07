Нюша о преображении после развода: «Сегодня я кошечка»

Певица Нюша заявила, что изменилась на фоне развода с мужем Игорем Сивовым. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Сегодня я львица и тигрица, кошечка такая. Я считаю, что внешние перемены — следствие внутренних», — пояснила она.

Исполнительница призналась, что задумала преображение после Нового года. Оказалось, что ее стилист оказался солидарен с ней по этому вопросу. Он помог артистке поэкспериментировать над стилем.

В августе 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В 2018-м певица родила дочь Серафиму-Симбу. В декабре 2021-го у артистки и предпринимателя появился сын Саффрон. В 2022 году Нюша рассказала Светлане Бондарчук, что столкнулась с изменой со стороны супруга, когда была беременна вторым ребенком. Несмотря на это, певица простила Сивова. В январе появились слухи о разводе артистки и бизнесмена.

Весной 2024 года стало известно о расставании Нюши с Сивовым. 15 июля пройдет судебное заседание по разводу. На нем, в частности, решится вопрос, с кем останутся сын и дочь звездной пары.

Ранее Алсу подала иск против супруга о разделе совместно нажитого имущества.