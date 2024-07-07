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Алсу подала в суд на раздел имущества с супругом Абрамовым

Певица Алсу подала иск против супруга о разделе совместно нажитого имущества

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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алсу подала иск в Савеловский суд Москвы о разделе совместно нажитого имущества с супругом Яном Абрамовым. Соответствующая запись появилась в картотеке московских судов.

Артистка обратилась в суд 2 июля, судебное заседание назначено на 26 июля.

Телеграм-канал Mash предполагает, что звездная чета планирует в суде поделить московские апартаменты в элитном жилом комплексе на Ленинградском шоссе, четырехэтажный особняк на Рублевке, коттедж в Крыму с личным пляжем и собственной мечетью, а также квартиру в Лондоне.

27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с мужем бизнесменом Яном Абрамовым. Через месяц певица намекнула на правдивость слухов о романе супруга с Анастасией Решетовой. Исполнительница оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой модели о том, что она «не стала бы смотреть на женатого». Артистка публично назвала любовницу Абрамова девушкой древнейшей профессии.

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