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Кевин Спейси приехал в Ереван

Актер Кевин Спейси прилетел в Армению ради участия в кинофестивале

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Alberto Pezzali/AP

Актер Кевин Спейси приехал в Ереван ради участия в качестве почетного гостя на кинофестивале «Золотой абрикос». Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Звезда «Карточного домика» прибыл в аэропорт в ночь на 7 июля. По прибытии голливудского актера встречал директор фестиваля Карен Аветисян. В аэропорту Еревана Спейси не стал общаться с прессой.

Отмечается, что это первый выход актера на мероприятие подобного рода после обвинений в сексуальном насилии.

Спейси был оправдан британским судом в июле 2023 года по обвинению в сексуальном насилии над четырьмя мужчинами в ходе одного из самых громких судебных процессов #MeToo в стране. Все обвинения против него относились к 2000-м и 2010-м годам, когда актер был художественным руководителем лондонского театра «Олд вик». Первые обвинения в домогательствах были выдвинуты актеру в 2017 году.

Недавно Спейси заявил, что погряз в многомиллионных долгах и лишился дома после судебных процессов. Актер уточнял, что пока ему удается избежать банкротства. Хотя, признавался артист, пару раз намеревался пойти в суд с этим вопросом.

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