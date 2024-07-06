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«Завалила экзамен»: Жорин посоветовал Степановой сменить адвоката в конфликте с Решетовой

Адвокат Жорин порекомендовал психологу Степановой отказаться от услуг Гордон

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veronik20011/volkonskaya.reshetova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адвокат Сергей Жорин порекомендовал психологу Веронике Степановой сменить адвоката в конфликте с моделью Анастасией Решетовой. Своим видением ситуации он поделился с NEWS.ru.

По словам специалиста, представляющая интересы Степановой Екатерина Гордон не имеет статуса адвоката.

«Катя завалила экзамен в адвокатуру и не имеет статус адвоката. Поэтому, учитывая, что заявление подано в полицию и все будет происходить в рамках УПК РФ — для защиты своих интересов Веронике Степановой все-таки придется нанять настоящего адвоката», — не сомневается Жорин.

Накануне Решетова подала заявление в полицию на Степанову из-за поста о ней, певице Алсу и супруге артистки предпринимателе Яне Абрамове. По словам Жорина, Решетова хочет привлечь Степанову к уголовной ответственности за клевету.

Ранее звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова подала в суд на, по ее мнению, обманувший ее московский «Театр на Мельникова».

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