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Евгения Медведева анонсировала юбилейное ледовое шоу

Фигуристка Медведева отпразднует 25-летие юбилейным шоу на ЦСКА Арене

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Российская фигуристка Евгения Медведева анонсировала юбилейное ледовое шоу, приуроченное к ее 25-летию. Шоу состоится 15 ноября на «ЦСКА Арене» при поддержке Департамента спорта города Москвы и Федерации фигурного катания России.

В шоу примут участие известные российские фигуристы — как одиночники, так и выступающие в парном катании, — а также знаменитые российские тренеры и хореографы. Сама Медведева будет хедлайнером шоу.

«Я очень воодушевлена, ведь участвую в создании не просто одиночного номера, а целого гала-представления с участием огромного количества восхитительных спортсменов. Думаю, что праздник получится просто грандиозным. Приходите разделить этот день со мной! За свою карьеру я повстречала много замечательных людей, которых хотела видеть на празднике, и самые главные среди них — мои зрители и болельщики», — приглашает на день рождения спортсменка.

По словам организаторов, в основу дебютного шоу фигуристки легли инновационные решения, которые должны переместить зрителей в яркую и зрелищную ледовую историю — в том числе не имеющие аналогов в России.

Накануне Медведева поделилась впечатлениями от первого просмотра документального фильма про себя под названием «Медведева против Медведевой».

«Я вместе со всеми сидела и смотрела в зале, пробивала себе лоб от стыда. Были моменты, когда я еще совсем юная была и мне было стыдно за себя», — призналась она.

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