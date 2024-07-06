«Тяжело и больно»: Сысоева о разрыве со Стоуном

Звезда шоу Comedy Woman Надежда Сысоева подтвердила, что они с блогером Сашей Стоуном (настоящее имя Александр Зарубин) расстались. Об этом она написала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка напомнила, что недавно пережила утрату матери.

«Это очень тяжело и больно. Наверняка у вас тоже так было: когда вся самая жесть происходит в один момент», — написала она.

По словам Сысоевой, она переживает травлю из-за возраста, отношений, внешнего вида и позиции, однако пытается «держать лицо» и не ввязываться в споры. 39-летняя артистка уточнила, что в этом помогают занятия спортом и молитвы.

Саша Стоун получил широкую известность после проекта «Звезды в Африке», где стал одним из скандальных участников. В 2024-м он снялся в экстремальном шоу «Выжить в Дубае».

Накануне представитель Саши Стоуна опровергла, что блогер появился на открытии одного из ресторанов сети «Кофемания» со своей новой девушкой.

Ранее Мадонна назвала свое выздоровление чудом.