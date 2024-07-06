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«Едва стояла на ногах»: Мадонна назвала свое выздоровление чудом

Певица Мадонна назвала чудом выздоровление после бактериальной инфекции

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Madonna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская певица Мадонна назвала свое выздоровление после перенесенной в 2023 году бактериальной инфекции чудом. Пост об этом она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Год назад в этот день я вернулась домой из больницы после того, как пережила опасную для жизни болезнь. Я едва стояла на ногах на заднем дворе с одним бенгальским огнем», — написала Мадонна.

65-летняя звезда призналась, что год после «чудесного выздоровления» провела великолепно и считает жизнь прекрасной.

В конце июня 2023 года менеджер и продюсер звезды Гай Осири объявил, что Мадонна находится в отделении интенсивной терапии из-за «серьезной бактериальной инфекции», которая у нее развилась за несколько дней до этого.

Накануне Мадонна показала поклонникам своего отца. Звезда опубликовала в соцсетях кадры с празднования 93-летия родителя.

Ранее Джордж Мартин рассказал, какого героя сериала «Дом дракона» не было в его книге.

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