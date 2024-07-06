Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрий Лоза признался, что держит кур

Композитор Юрий Лоза заявил, что разводит кур за городом

close
100%
Из личного архива Юрия Лозы

Певец и композитор Юрий Лоза рассказал о ведении хозяйства за городом. В беседе с aif.ru он признался, что разводит кур.

Вместе с женой Лоза живет в одноэтажном доме в поселке и выращивает растения, не требующие ухода.

«Я даже газон не стал сажать. Белый клевер посеял, и всё. Он теперь сам по себе растет, куры его любят», — говорит Лоза.

По словам композитора, он держит полтора десятка кур.

«Есть специальный человек, который приходит раз в день, отпускает их побегать, если погода нормальная, а потом загоняет обратно. В каждом поселке, как правило, живет такой рукастый парень, который помогает людям, когда им нужно что-то сделать по хозяйству», — отметил он.

Накануне Юрий Лоза назвал рецепт от любви с первого взгляда.

«С детства знаю рецепт от любви с первого взгляда — посмотреть во второй раз», — пошутил он.

Ранее актриса Ирина Безрукова купила дачу в ипотеку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами