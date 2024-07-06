Юрий Лоза признался, что держит кур

Певец и композитор Юрий Лоза рассказал о ведении хозяйства за городом. В беседе с aif.ru он признался, что разводит кур.

Вместе с женой Лоза живет в одноэтажном доме в поселке и выращивает растения, не требующие ухода.

«Я даже газон не стал сажать. Белый клевер посеял, и всё. Он теперь сам по себе растет, куры его любят», — говорит Лоза.

По словам композитора, он держит полтора десятка кур.

«Есть специальный человек, который приходит раз в день, отпускает их побегать, если погода нормальная, а потом загоняет обратно. В каждом поселке, как правило, живет такой рукастый парень, который помогает людям, когда им нужно что-то сделать по хозяйству», — отметил он.

Накануне Юрий Лоза назвал рецепт от любви с первого взгляда.

«С детства знаю рецепт от любви с первого взгляда — посмотреть во второй раз», — пошутил он.

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