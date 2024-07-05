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В Минкульте заявили, что идея о ремейках советских фильмов исходила из Минпросвещения

В Минкульте пояснили предложения о создании ремейков советских фильмов

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Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Минкульте прокомментировали поступившие в Союз кинематографистов предложения снять ремейки советской классики. Об этом сообщает РБК.

В ведомстве пояснили, что лишь знакомили кинематографистов с предложениями Минпросвещения.

5 июля стало известно, что в Союз кинематографистов РФ из Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ поступило письмо, в котором содержатся предложения по экранизации исторических произведений «в целях производства художественных фильмов для детей и юношества, способствующих сохранению исторической памяти и формированию патриотизма».

К письму прилагался список из трех десятков фильмов, ремейки которых Минкульт и Минпросвещения полагали бы полезным снять. В их числе — »Александр Невский» и «Иван Грозный» режиссера Сергея Эйзенштейна, «Юность Петра» режиссера Сергея Герасимова, «Звезда пленительного счастья» Владимира Мотыля, «На графских развалинах» Владимира Скуйбина, «Как закалялась сталь» Николая Мащенко, «Война и мир» и «Судьба человека» Сергея Бондарчука и другие.

Идею раскритиковал Народный артист России Сергей Никоненко. Он предложил «срочно уволить министра просвещения» и заявил, что «никогда еще копии и репродукции не были лучше оригинала». По мнению Никоненко, современным режиссерам нужно снимать свои картины и не трогать классику.

Ранее Данила Козловский заявил о «догоняющей роли» российской киноиндустрии.

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