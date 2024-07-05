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Бывшая порноактриса требует от рэпера Дидди $50 млрд.

Daily Mail: экс-порнозвезда Инглиш обвинила рэпера Дидди в сексуальном рабстве

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Andrew Kelly/Reuters

Бывшая порноактриса Адрия Инглиш обвинила рэпера Дидди (Пи Дидди, Diddy, настоящее имя — Шон Комбс) в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает Daily Mail.

По ее словам, Комбс принудил ее выпить большое количество алкоголя, предположительно содержащего еще и наркотические вещества, а затем вступить в половую связь с одним из мужчин. За это, заявила Инглиш, рэпер заплатил ей свыше $1 тыс. Потом Комбс заставил ее продолжать деятельность.

Инглиш утверждает в иске, что находилась в секс-рабстве у Дидди с 2004 по 2009 год, а потом сбежала. Женщина требует, чтобы Комбс выплатил ей компенсацию на сумму $50 млрд.

Адвокат рэпера Джонатан Дэвис отрицает все обвинения. По его словам, музыкант никогда не принуждал кого-то к оказанию сексуальных услуг.

В марте рэпера Пи Дидди обвинили во втягивании в занятия проституцией популярной в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) модели Джейд Рейми, рэперши Yung Miami и актрисы и модели Дафны Джой. От него потребовали $30 млн за домогательства и организацию торговли людьми.

Ранее Канье Уэст отказался платить своему адвокату.

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