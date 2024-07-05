Никоненко об идее переснять советские фильмы: «Срочно уволить министра просвещения»

Народный артист России Сергей Никоненко не оценил идею министерства просвещения РФ, которое предложило кинематографистам снять ремейки советских фильмов и опубликовало свой список подходящих для этого картин. Его слова передает РБК.

«Предлагаю срочно уволить министра просвещения. Никогда еще копии и репродукции не были лучше оригинала. В этих намерениях просветителей я подозреваю тенденцию вредительства», — заявил актер фильма «Завтра была война».

Никоненко посоветовал снимать свои картины и не трогать классику.

Недавно в Союз кинематографистов России поступило письмо от ведомства, в котором предлагалось переснять советские фильмы «в целях производства художественных фильмов для детей и юношества, способствующих сохранению исторической памяти и формированию патриотизма».

В список вошли 30 фильмов, включая «Восхождение» Ларисы Шепитько, «Как закалялась сталь» Николая Мащенко, «Война и мир» и «Судьба человека» Сергея Бондарчука. Минпросвещения также составило подборку произведений русской литературы, которые можно экранизировать.

Ранее стало известно, что сеть кинотеатров отменила все сеансы шоу с Гудковым.