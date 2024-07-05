22-летняя Юлия Гаврилина продает свой Rolls Royce за 18,5 млн рублей

Блогерша Юлия Гаврилина выставила на продажу свой фиолетовый Rolls-Royce Ghost 2017 года выпуска почти за 19 млн рублей, сообщает Telegram-канал «ВПШ».

Согласно объявлению на сайте auto.ru, 22-летняя тиктокерша была не первой владелицей фиолетового седана. В характеристиках указано, что у машины с пробегом 65,3 тыс. километров три или более владельца. По данным «ВПШ», блогерша приобрела автомобиль три года назад. Сейчас Гаврилина продает его за 18,5 млн рублей.

Недавно знаменитость рассказывала, что сделала повторную ринопластику. К этой операции тиктокерша уже прибегала четыре года назад. Она решилась на хирургическое вмешательство, поскольку считала свой нос кривым. Блогерша заявляла, что в детстве вместе с подругой упала с велосипеда и сильно поранила нос.

Гаврилина стала популярна благодаря развлекательным роликам в TikTok, а в 2020 году она присоединилась к дому тиктокеров Hype House Rus. В то же время девушка опубликовала свой первый трек «Жу Жу». В 2021-м Гаврилина выпустила книгу «Ближе к звездам! Не стесняйся, будь собой», а также приняла участие в шоу «Звезды в Африке», где стала финалисткой. В 2023 году в онлайн-кинотеатре «Okko» вышел сериал «Открытый брак», где блогерша сыграла главную роль.

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