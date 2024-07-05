Штурм о суде Прилучного и Муцениеце за алименты: «Величайшая глупость»

Певица Наталья Штурм назвала в Telegram-канале величайшей глупостью суд актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце за алименты.

Штурм заявила, что суд никто не выиграет, а у дочери и сына актеров останется непроходящая детская травма. Артистка уточнила, что у нее был похожий опыт после развода с Игорем Павловым.

Штурм вспомнила, что бывший муж решил подать на определение места жительства сына Арсения, когда тому было 14 лет. Она уверена, что экс-супруг сделал это, чтобы не платить 15 тысяч рублей алиментов в месяц. Однако первый суд мужчина проиграл.

«Ожидание: сын на суде скажет, что хочет жить с отцом. С меня алименты 120 тысяч рублей. Реальность: сын убегает от отца в ночь перед судом. Бросает Ломоносовскую школу (1 млн 200 тысяч рублей в год); без вещей и телефона переезжает жить ко мне», — поделилась певица.

По словам Штурм, позже Павлов проиграл второй суд.

«Жизнь троих людей пошла под откос. Отец, рыдая, звонит, жалуется: «Как же так». Я умоляю Арса общаться с папой», — рассказала артистка.

1 ноября 2023 года Муцениеце первый раз подала иск против Прилучного. Она потребовала увеличить сумму выплат по алиментам на двоих детей — Тимофея и Мию. В декабре актриса отказалась от иска к бывшему мужу о взыскании алиментов на содержание двоих детей. Однако в феврале 2024-го актриса разорвала мирное соглашение с экс-супругом.

Муцениеце снова обратилась в Головинский суд Москвы с требованием обязать экс-супруга выплачивать алименты, равные 1/3 дохода актера. 24 апреля Головинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Агаты Муцениеце к Павлу Прилучному.

23 мая Павел Прилучный подал в суд на бывшую жену Агату Муцениеце. В июле стало известно, что разбирательство связано определением места жительства их общих детей.

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