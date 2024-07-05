Композитор и исполнитель Юрий Лоза назвал рецепт от любви с первого взгляда. О личной жизни он поговорил на шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой», сообщил «Газете.Ru» телеканал ТВ-3.

Вместе с Чеховой он приготовил баранину с овощами в винном соусе — блюдо, напоминающее ему о детстве в Казахстане. При этом, признался артист, из-за бесконечных переездов и смены мест в детстве он многого не помнит, включая первую учительницу и первую любовь.

«В то время мне все нравились: кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, но нельзя сказать, чтобы я действительно влюблялся. С детства знаю рецепт от любви с первого взгляда — посмотреть во второй раз», — сказал Лоза.

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