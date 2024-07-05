Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрий Лоза назвал рецепт от любви с первого взгляда

Композитор Лоза рассказал, что не помнит первой любви

close
100%
ТВ-3

Композитор и исполнитель Юрий Лоза назвал рецепт от любви с первого взгляда. О личной жизни он поговорил на шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой», сообщил «Газете.Ru» телеканал ТВ-3.

Вместе с Чеховой он приготовил баранину с овощами в винном соусе — блюдо, напоминающее ему о детстве в Казахстане. При этом, признался артист, из-за бесконечных переездов и смены мест в детстве он многого не помнит, включая первую учительницу и первую любовь.

«В то время мне все нравились: кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, но нельзя сказать, чтобы я действительно влюблялся. С детства знаю рецепт от любви с первого взгляда — посмотреть во второй раз», — сказал Лоза.

Накануне выступавший в шубе и трусах Шура поддержал идею дресс-кода для артистов.

«Кто же Филиппу запретит выйти, в чем он хочет? Только он сам себе. А я уже в стрингах не хожу», – прокомментировал Шура.

Ранее Канье Уэст отказался платить своему адвокату.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами