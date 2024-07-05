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Казахстанского певца арестовали за дебош в самолете

Певца Кайрата Нуртаса арестовали на 15 суток за дебош в самолете

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Казахстанского певца Кайрата Нуртаса арестовали на 15 суток за дебош в самолете. Об этом сообщает издание Orda.

Дело против певца возбудили по факту мелкого хулиганства и умышленного причинения легкого вреда здоровью на борту авиарейса, который следовал по маршруту Алма-Ата — Астана. В суде Нуртас уверял, что является потерпевшим.

«Я не дрался, я потерпевший. Сперва меня ударили, потом я начал бить», — сказал он.

Кайрата Нуртаса задержали накануне в Шымкенте. Недавно на певца также подала в суд хозяйка ресторана, обвинившая исполнителя в том, что он получил аванс за выступление, которое не состоялось. Она проиграла суд. Нуртас также платил штрафы за неподобающее поведение на сцене и нарушение правил дорожного движения.

Накануне звезда «Мачете» Дэнни Трехо напал на людей из-за брошенного в него шарика с водой.

Ранее выступавший в шубе и трусах Шура поддержал идею дресс-кода для артистов.

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