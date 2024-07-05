Тяжело больная Селин Дион вернулась к репетициям

Франко-канадская певица Селин Дион вернулась к репетициям после постановки тяжелого диагноза и выступит в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственный источник.

Селин Дион выйдет на сцену впервые за четыре года — в последний раз она выступала перед пандемией, 8 марта 2020 года. Инсайдеры рассказали, что 56-летняя звезда секретно готовится к ограниченной серии концертов, которая должна пройти грядущей осенью. Восстановить голос специалисты помогали ей в течение последних восьми месяцев.

Тяжело больная артистка планирует исполнить свои лучшие хиты в рамках 70-минутных шоу.

Если здоровье подведет Селин Дион, концерты отложат. Первое шоу будет короче других, чтобы оценить возможности певицы.

В декабре 2022 года у Селин Дион диагностировали неврологическое расстройство — синдром мышечной скованности. Это редкое аутоиммунное двигательное расстройство, поражающее центральную нервную систему, которое проявляется неконтролируемыми болезненными спазмами мышц. Из-за курса лечения певица отменила «около 40 концертов».

Накануне Дион засняли во время приступа синдрома скованности мышц.

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