Анна Калашникова стала жертвой преследователя

Певица и модель Анна Калашникова призналась в беседе с Prozvezd, что ее преследует бывший водитель.

По словам Калашниковой, она несколько раз увольняла мужчину, но тот не хочет уходить. Артистка отметила, что ей «жутко страшно» из-за преследований.

Калашникова рассказала, что бывший водитель был исполнительным сотрудником, но в последнее время «попутал берега». Как отметила певица, мужчина начал ее ревновать к друзьям и коллегам, а также устраивал скандалы и драки на ровном месте.

«Кидался на любого человека, который, как он считал, не так на меня смотрел. Вы просто не представляете, сколько раз мне за него было стыдно. Я краснела, бледнела, а потом приняла решение, что нам нужно расстаться. Потому что он в очередной раз довел меня до нервного стресса», — поделилась исполнительница.

Впервые Калашникова уволила мужчину в апреле. Однако тот воздействовал на артистку через мать и просил ее простить. Тогда модель согласилась дать ему шанс, однако ситуация только усугубилась.

«Последние недели вообще были сплошным кошмаром: каждый день какие-то склоки, разборки, выяснение отношений. Последней каплей стало то, что он в очередной раз меня к кому-то приревновал, сел в машину и поехал в Красногорск на разборки. Естественно, я этого терпеть не стала. И уволила его уже окончательно. Теперь он ходит за мной по пятам», — отметила артистка.

Калашникова начала бояться мужчину, так как «неизвестно, что у него на уме». Она намерена обратиться в полицию, если преследования не прекратятся.

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