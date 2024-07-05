Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Моргенштерну грозит штраф из-за израильского паспорта

Shot: рэпера Моргенштерна могут оштрафовать за неуведомление о паспорте Израиля

close
100%
MORGENSHTERN

Рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом) грозит уголовное дело из-за израильского паспорта. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, дело против артиста могут завести по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства.

Два года назад Моргенштерн получил паспорт Израиля и не скрывает информацию об этом, однако не уведомил МВД России. За неуведомление о втором гражданстве ему может грозить штраф в размере 200 тысяч рублей или наказание в виде обязательных работ — до 400 часов.

Накануне прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела в отношении рэпера. В ведомстве заявили, что артист дважды за год привлекался к административной ответственности из-за отсутствия маркировки иноагента на своих постах в соцсетях, однако продолжил распространять сообщения без плашки.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что Моргенштерн не получал уведомлений от прокуратуры об уголовном деле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами