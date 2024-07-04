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Новозеландская телеведущая сообщила о неизлечимой болезни в эфире

Телеведущая Джоанна Пол-Роби рассказала в прямом эфире, что болеет раком

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Supplied

Популярная телеведущая в Новой Зеландии Джоанна Пол-Роби сообщила в прямом эфире, что у нее обнаружили неизлечимую стадию рака. Об этом сообщает news.com.au.

Пол-Роби рассказала о своей болезни после того, как ей вручили награду за работу в креативных индустриях. Она призналась, что ей было важно получить признание при жизни. Телеведущая не стала уточнять, каким видом рака она болеет.

В одном из своих старых интервью Пол-Роби рассказывала, что работала в СМИ более шестидесяти лет. Она радовалась, что освещала события, меняющие мир как в Новой Зеландии, так и за рубежом.

«У меня была прекрасная карьера, я работала во всех сферах телевидения, как на экране, так и за его пределами», — отмечала она.

В конце июня стало известно, что актриса Айя Манукян, известная по сериалам «Тест на беременность» и «Янычар», борется с раком. У 27-летней девушки диагностировали диффузную крупноклеточную В-лимфому во второй стадии.

Ранее Отар Кушанашвили впервые показал себя после госпитализации.

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