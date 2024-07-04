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Башаров рассказал о домогательствах режиссеров в отношении его невесты

Телеведущий Башаров признался, что его невесты домогались режиссеры в театре

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Superborisova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Алексей Филиппов/РИА Новости

Невеста Марата Башарова, актриса Ася Борисова рассказывала телеведущему, что ее домогались режиссеры в Театре Луны (ныне — Театр на Малой Ордынке). Об этом Башаров рассказал в Rutube-шоу «Злые языки».

По словам Башарова, невеста подтвердила в личной беседе, что в культурном учреждении действительно многие актрисы подвергались харассменту.

«Ася мне сказала, что она не дала. Были поползновения от режиссеров, но она не дала, после чего покинула театр», — отметил телеведущий.

В том же шоу Башаров рассказал, чем ему приглянулась Борисова, которая младше него на 13 лет. Он назвал возлюбленную «молодой, умной и веселой», а также подчеркнул, что женщина понравилась ему в постели. Башаров познакомился с невестой на работе.

В декабре 2023 года актер сделал предложение своей новой возлюбленной Асе Борисовой. Он преподнес девушке кольцо в виде сплетенных сердец с россыпью драгоценных камней.

Марат Башаров был женат дважды. В 2014 году он женился на актрисе Екатерине Архаровой. Через год они развелись. В 2017-м он сыграл свадьбу с Елизаветой Шевырковой. Со своей второй супругой Башаров развелся в 2019 году после двух лет брака. Обе женщины обвинили Башарова в избиении.

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