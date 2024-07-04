Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, с кем вышел в свет Саша Стоун после расставания с Сысоевой

«СтарХит»: предполагаемая новая девушка Саши Стоуна оказалась невестой друга

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Представитель Саши Стоуна опровергла в беседе со «СтарХитом», что блогер появился на открытии одного из ресторанов сети «Кофемания» со своей новой девушкой.

«Александр был на данном мероприятии с двумя близкими друзьями и невестой одного из них», — пояснила она.

3 июля Telegram-канал «Светские крошки LIVE» сообщил, что Саша Стоун (Александр Зарубин — настоящее имя) появился в компании новой девушки на одном из мероприятий. Журналисты утверждали, что блогер и актриса Сысоева больше не вместе.

Позднее издание Life со ссылкой на Shot написало, что Саша Стоун задолжал 876 тысяч рублей Федеральной налоговой службе (ФНС). Сообщалось, что если долг будет не оплачен, блогеру могут заблокировать счета и закрыть выезд за границу.

Затем Зарубин пошутил, что его настроение поднимается с каждой минутой, поскольку за два дня ему придумали новую девушку и задолженности. Он пояснил, что «ни того, ни того» у него нет.

Саша Стоун получил широкую известность после проекта «Звезды в Африке», где стал одним из скандальных участников. В 2024-м он снялся в экстремальном шоу «Выжить в Дубае».

Ранее Нюша и Сивов отказались от примирения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами