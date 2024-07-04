Стало известно, с кем вышел в свет Саша Стоун после расставания с Сысоевой

Представитель Саши Стоуна опровергла в беседе со «СтарХитом», что блогер появился на открытии одного из ресторанов сети «Кофемания» со своей новой девушкой.

«Александр был на данном мероприятии с двумя близкими друзьями и невестой одного из них», — пояснила она.

3 июля Telegram-канал «Светские крошки LIVE» сообщил, что Саша Стоун (Александр Зарубин — настоящее имя) появился в компании новой девушки на одном из мероприятий. Журналисты утверждали, что блогер и актриса Сысоева больше не вместе.

Позднее издание Life со ссылкой на Shot написало, что Саша Стоун задолжал 876 тысяч рублей Федеральной налоговой службе (ФНС). Сообщалось, что если долг будет не оплачен, блогеру могут заблокировать счета и закрыть выезд за границу.

Затем Зарубин пошутил, что его настроение поднимается с каждой минутой, поскольку за два дня ему придумали новую девушку и задолженности. Он пояснил, что «ни того, ни того» у него нет.

Саша Стоун получил широкую известность после проекта «Звезды в Африке», где стал одним из скандальных участников. В 2024-м он снялся в экстремальном шоу «Выжить в Дубае».

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