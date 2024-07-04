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Рэпера Кишлака избили перед концертом в Омске

На рэпера Кишлака напали в гримерке перед концертом в Омске

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Неизвестные напали на рэпера Кишлака в гримерке омского клуба «Викинг», тем самым сорвав концерт музыканта. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что пятеро мужчин избили организаторов, персонал, фанатов и самого музыканта. Они также облили присутствующих перцовым баллончиком.

Сам рэпер в Telegram-канале заявил, что пытается снять побои в местных приемных отделениях, однако ему отказали уже в трех.

«Говорят, мол, мы не снимаем ожоги, кто вас сюда направил. Ни скорая, никто ничем помочь не может, видимо это норм, чтобы людей избивали ни за что», — возмутился Кишлак.

Он отметил, что сейчас присутствовавшие в клубе собираются подать коллективный иск в связи с групповым нападением. Он призвал пострадавших при нападении в Омске обратиться в скорую помощь, травмпункт или полицию.

«Наша команда уже принимает меры для того, чтобы виновные понесли наказание. Ваше обращение поможет нам добиться справедливого и максимально жесткого наказания для виновных», — отметил он.

В конце октября 2023 года рэперов Kizaru (настоящее имя Олег Нечипоренко) и Кишлака обвинили в пропаганде наркотиков в интернете. В отношении Kizaru и Кишлака завели административные дела по месту их постоянной регистрации — в Санкт-Петербурге и Мурманске. Поводом для обвинения в пропаганде стали посты артистов в социальных сетях.

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