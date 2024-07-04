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Бывшего друга Плющенко приговорили к восьми годам лишения свободы за кражу завода

Укравший у Рудковской картофельный завод Савинов приговорен к 8 годам тюрьмы

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Кунцевский районный суд города Москвы признал виновным бывшего лучшего друга Евгения Плющенко Валентина Савинова в совершении трех преступлений по УК РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Мужчину приговорили к восьми годам и шести месяцам тюрьмы за совершение трех преступлений, предусмотренных ч.4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Его сообщникам, Абаеву В. А. и Киселеву Д. А. суд назначил наказание в виде лишения свободы на 4,5 года в исправительной колонии общего режима. Мошенников взяли под стражу в зале суда.

Супруга Плющенко Яна Рудковская в личном блоге заявила, что «бой не закончен», поскольку сейчас продюсер вместе с юристами планирует вернуть через суд украденный картофельный завод.

«Буду идти до конца, чтобы вернуть мое имущество в нашу семью! И ничего и никто меня не остановит!» — написала она.

В конце апреля Рудковская рассказывала, что Савинов незаконным путем «отжал» у семьи «уютный картофельный заводик в Касимове». Мужчина втерся в доверие к Плющенко, а затем ко всей его семье. Мошенник на протяжении 10 лет обещал отдать долг за завод, но не сдержал свое слово, после чего Рудковская подала на него в суд.

Ранее Нюша и Сивов отказались от примирения.

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