Нюша и Сивов отказались от примирения

Певица Нюша и бизнесмен Игорь Сивов отказались от примирения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Нюша и Сивов не стали отказываться от развода после месяца, который дал им суд на обдумывание решения. Они оба отрицательно ответили на вопрос судьи на вопрос о сохранении семьи.

Как отмечает издание, 15 июля пройдет мировой суд, на котором решится судьба общих детей Нюши и Сивова. Артистка и предприниматель решат через суд, с кем останутся их сын и дочь.

В августе 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В 2018-м певица родила дочь Серафиму-Симбу. В декабре 2021-го у артистки и предпринимателя появился сын Саффрон. В 2022 году Нюша рассказала Светлане Бондарчук, что столкнулась с изменой со стороны супруга, когда была беременна вторым ребенком. Несмотря на это, певица простила Сивова. В январе появились слухи о разводе артистки и бизнесмена.

Весной 2024 года стало известно о расставании Нюши с Сивовым. Ради возобновления карьеры, признавалась звезда, она оставила детей на попечении отца.

Ранее стала известна стоимость выступлений Нюши после развода.