Михаила Шаца оштрафовали на 30 тысяч рублей

Комика и телеведущего Михаила Шаца (признан в РФ СМИ-иноагентом) оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Шаца за нарушение порядка деятельности иностранного агента. На публикациях артиста отсутствовала маркировка в социальных сетях.

В апреле 2022 года телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом) рассказала, что Шац уехал из России в Испанию. В июне она заявила, что комик теперь живет в Израиле.

В сентябре 2022-го министерство юстиции Российской Федерации включило Михаила Шаца в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

В июне 2024 года Шац сообщил, что собирается обжаловать статус иностранного агента через Европейский суд. Телеведущий объяснил, что пытался снять с себя этот статус через несколько инстанций в российских судах, однако это ни к чему не привело.

В феврале 2024-го Шац рассказывал о трудностях в профессии после переезда в Израиль. Он признался, что два раза провалил кастинги на израильские сериалы.

Ранее Михаил Шац рассказал, чего ему не хватает после отъезда из России.