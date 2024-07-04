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Ксения Бородина рассказала об аллергии

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что у нее обнаружили аллергию

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ТНТ

Телеведущая Ксения Бородина сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее обнаружили аллергию.

Бородина опубликовала результаты анализов. Как оказалось, у знаменитости есть аллергия на березу и смежные деревья. У ее дочерей Маруси и Теоны также выявили аллергию на березу, смежные деревья и некоторые травы.

«Ох… Никогда не было никакой аллергии, и тут я и дети», — пожаловалась телеведущая.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

Бородина не раз рассказывала, что бывшие мужья практически не помогают дочерям финансово, поэтому она обеспечивает детей сама. При этом знаменитость заявляла, что никогда не говорила ничего плохого в адрес отцов ее детей. Телеведущая старается отзываться о бывших мужьях только хорошо. Она объяснила, что ей «дороже всего на свете» психика своих дочерей.

Ранее Бородина объяснила, почему не отдыхает в Европе с детьми.

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