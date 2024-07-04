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Отец Фриске раскрыл, кому достанется квартира артистки

Отец Фриске заявил, что хочет поделить квартиру артистки между внуком и дочерью

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов признался в беседе с kp.ru, что пока не знает, как распорядится московской квартирой артистки на Красной Пресне.

Копылов пока раздумывает. С одной стороны, он хочет отдать целиком недвижимость сыну Жанны Платону, с другой — мужчина планировал поделить ее между внуком и младшей дочерью Натальей. Отец артистки уточнил, что квартира — дорогая. В ней делался ремонт по специальному проекту.

«По идее, мы можем продать эти апартаменты и на часть вырученных средств купить Платону такую же по площади квартиру, но без суперотделки, а остаток передать Наташе. Будет видно. Либо просто поделю пополам», — отметил отец певицы.

Копылов отметил, что выкупил долю Платона в 2023 году. По его мнению, иначе бы внук остался «вообще без всего». Мужчина обвинил отца Платона Дмитрия Шепелева в том, что телеведущий потратил все накопления от Жанны, принадлежавшие ребенку.

«Жанна положила средства для сына на специальный детский счет, чтобы Платон их получил, когда ему исполнится 18 лет. А Шепелев снял деньги и купил микроавтобус», — заявил Копылов.

Ранее Наталья Фриске не исключила, что ее дочь может стать артисткой.

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