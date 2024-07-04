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Отар Кушанашвили впервые показал себя после госпитализации

Шоумен Отар Кушанашвили опубликовал фото из больницы

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Телеграм-канал «КАКОВО?! | Отар Кушанашвили»

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили показал себя в Telegram-канале после госпитализации.

Кушанашвили опубликовал фото из больницы, на котором сидит под капельницей и улыбается. На снимке он показывает кулак. Телеведущий уточнил, что за три дня ему сделали 729 капельниц.

«729 за три дня капельница под песню «Ну, впереди вся осень, ты мне нужен очень, и я тебе нужна, я тебе нужна», — подписал публикацию шоумен.

Кушанашвили намекнул, что, несмотря на плохое самочувствие, у него есть прогресс в восстановлении.

«При всем тяжелейшем положении дел, обращаю внимание, как битва на отдельном участке фронта под названием восстановление голосовых кондиций, я выигрываю с сокрушительным успехом», — заявил шоумен.

Кушанашвили признался, что решил опубликовать свое фото, чтобы показать свою несгибаемость в борьбе с онкологическим заболеванием.

«Вы (СМИ) все напишите хором: «Да что же с этим парнем не так? Метр 20 ростом, кривые ноги, но улыбнется — и весь мир его!» — отметил телеведущий.

Кушанашвили заявил, что намерен до самого конца бороться со своей болезнью и не сдаваться.

2 июля сообщалось, что шоумена прооперируют дважды из-за опухоли в кишечнике. Его госпитализировали 20 июня в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль.

Ранее Кушанашвили рассказал об успешной борьбе с раком.

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