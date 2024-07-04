Седокова намекнула на расставание Стоуна и Сысоевой

Певица Анна Седокова заявила в Telegram-канале, что ожидала расставания блогера Саши Стоуна и актрисы Надежды Сысоевой.

По словам Седоковой, было понятно, что Стоун «бросит» Сысоеву после ухудшения ее рейтингов. Артистка заявила, что в шоу «Выжить в Дубае» актрисе стоило бороться не с ней, «поливая грязью», а с собой.

«Девочки, никогда не позволяйте, чтобы парни делали с вами это. Цените себя. Ни одна болезненная любовь не стоит потери уважения к себе и беготни за парнем. А особенно за мальчиком», — поделилась исполнительница.

В июле Виктория Боня заявила, что певицу Анну Седокову затравили на шоу «Выжить в Дубае». Она объяснила, что буллинг со стороны участников появился после того, как Седокова «флиртовала» с возлюбленным юмористки Надежды Сысоевой Сашей Стоуном. По словам телеведущей, на певицу «налетели, как гиены», и хотели выгнать из проекта.

Боня считает, что Сысоева поступила некрасиво с Седоковой, и уверена, что конфликт можно было уладить более мирно.

3 июля Сысоева призналась, что не будет освещать реальную причину ухода Седоковой из шоу «Выжить в Дубае». Она заявила, что раскрытие причины может усугубить проблемы артистки в личной жизни.

Ранее Самойлова рассказала о ненависти Седоковой к ней.