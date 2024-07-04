У Светланы Светличной заподозрили онкологию

У актрисы Светланы Светличной заподозрили онкологическое заболевание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, врачи обнаружили у Светличной болезненное новообразование под нижней челюстью. Как отмечает Mash, последний месяц артистку мучила боль в левом ухе, из-за чего она обратилась в больницу. В итоге УЗИ показало наличие у актрисы трехсантиметровой опухоли и увеличенных двух лимфоузлов.

Как уточняет Mash, Светличную направили к онкологу, чтобы назначить гистологию и подобрать план лечения. Актриса пройдет КТ в ближайшее время. По данным Telegram-канала, артистке может потребоваться операция.

27 марта Telegram-канал 112 сообщал, что Светличная была экстренно госпитализирована в Москве. По данным издания, Светличная вызвала скорую после того, как ей стало плохо у себя дома. Артистку увезли в реанимацию, где предварительно диагностировали острый коронарный синдром. Заболевание характеризуется нарушением кровотока, из-за чего сердечная мышца перестает функционировать должным образом.

Тогда невестка Светличной Ольга Ивашова заявила, что жизни артистки ничего не угрожает. Она отказалась комментировать информацию о том, что актрису увезли из психиатрической больницы в другой стационар и перевели в реанимацию из-за проблем с сердцем.

Ранее Кушанашвили сделал заявление из больницы.