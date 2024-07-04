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Эксперты назвали любимый жанр музыки россиян

«Лента.ру»: большинство россиян чаще предпочитают слушать поп-музыку

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Depositphotos

Большинство россиян предпочитают слушать поп-музыку. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование PR-агентства Mediacom.Expert.

В опросе приняли участие 1650 жителей России, которые в свободное время слушают музыку.

Большинство опрошенных (67%) признались, что чаще слушают поп. 50% и 43% рассказали, что любят рок и классическую музыку. Треть респондентов (34%) предпочитают шансон, 28 — электронную музыку, хип-хоп — 23 процента, рэп — 22, джаз — 20, блюз — 19, металл — 17, фолк — 11.

В качестве любимых отечественных артистов россияне называли «Кино», «Руки Вверх!», «Короля и Шута», «Арию», «Любэ», SHAMAN, ANNA ASTI, Полину Гагарину, ДДТ, Басту.

Среди любимых зарубежных исполнителей опрошенные выделили ABBA, The Beatles, Scorpions, Queen, Rammstein, Metallica, Boney M, Modern Talking, Pink Floyd, Imagine Dragons, Michael Jackson.

Ранее эксперты оценили вероятность запрета в России на K-pop и дорамы.

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