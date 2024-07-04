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Никита Михалков рассказал о списке «нерукопожатных деятелей культуры» в России

Режиссер Михалков рассказал о списке нерукопожатных деятелей культуры

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Деятели культуры, работающие в России и не поддерживающие государственную политику, могут быть отнесены к категории нерукопожатных. Такое мнение высказал председатель Союза кинематографистов Российской Федерации Никита Михалков в интервью ТАСС.

На вопрос о наличии в России списка нерукопожатных деятелей культуры Михалков ответил утвердительно. По его мнению, такие люди являются более опасными, чем те, кто уехал за границу. Он отметил, что те, кто остаются и продолжают высказывать свою позицию вне публичности, но из-за желания сохранить возможность заработка в России, считаются настоящими нерукопожатными.

Михалков также подчеркнул, что он видит таких людей и часто испытывает грусть по поводу того, что это либо не замечается, либо умышленно игнорируется. Он призвал отличать зерна от плевел и подчеркнул, что важно бороться с проблемами в стране, если ты живешь в ней, высказывая свои мысли и не соглашаясь с чем-то вслух. По мнению мэтра, основой должны быть любовь и уважение к родной стране, а не стремление угодить кому-то еще.

Ранее Михалков раскритиковал депутата Госдумы, подавшего в суд на ветерана СВО.

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