Уехавший из России Хованский раскритиковал жизнь в Европе

Блогер Юрий Хованский раскритиковал в Telegram-канале жизнь в Европе.

Хованский признался, что его поражает мнение некоторых россиян, что в Европе лучше, чем на родине. Он рассказал, что впервые отправился за границу в студенческие годы. Блогер посетил Финляндию, Швецию и Норвегию.

«В 22:00 даже бары не работают, по улицам никто не ходит, тупо тухляк тухлятыч. Самое живое место <…> в Хельсинки выглядит унылее, чем центральная площадь в моем родном Пердяево», — рассказал блогер.

Хованский заявил, что в Европе грязнее, чем в России. По мнению блогера, в роликах о путешествиях его коллег видно, что за рубежом много бездомных и наркоманов.

Хованский также рассказал, что смотрел видео про «счастливое детство в Германии». По словам блогера, автор ролика показал детскую площадку, где малыши играли с опилками. Он уверен, что, если бы такой ролик был из России – ситуацию бы высмеяли.

«А в Германии это экологично, безопасно и крайне увлекательно», — возмутился блогер.

С сентября 2022 года Хованский вместе с супругой проживает в Сербии. Свой переезд блогер объяснил страхом быть призванным в армию. По его словам, он также предлагал эмигрировать в Сербию своим родителям, но они отказались.

Ранее Хованский захотел отказаться от российского гражданства.