Сысоева намекнула, что скандал с Седоковой может сказаться на личной жизни певицы

Актриса и юмористка Надежда Сысоева призналась в беседе с Woman.ru, что не будет освещать реальную причину ухода певицы Анны Седоковой из шоу «Выжить в Дубае».

Сысоева призналась, что не хочет «подставлять» Седокову. Она заявила, что раскрытие причины может усугубить проблемы артистки в личной жизни.

«Одно дело мы в шоу боремся за главный приз, а другое — реальная жизнь», — отметила комикесса.

В июле Виктория Боня заявила, что Седокову затравили на шоу «Выжить в Дубае». Она объяснила, что буллинг со стороны участников появился после того, как Седокова «флиртовала» с возлюбленным юмористки Надежды Сысоевой Сашей Стоуном. По словам телеведущей, на певицу «налетели, как гиены», и хотели выгнать из проекта.

Боня уточнила, что после проекта Седокова заблокировала Джигана и Самойлову в социальных сетях.

19 сентября Седокова спровоцировала слухи о расставании с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Певица опубликовала серию снимков с сыном и рассказала подписчикам, что они ищут квартиру для аренды.

14 февраля Седокова сообщила, что живет с супругом в разных городах и расставалась с ним 20 раз.

«Жизнь поступала с нами достаточно жестко, и в какой-то момент я просто опустила руки. И сказала «все». А он не опустил. Я не знаю, куда приведет эта история, не знаю, как будет дальше», — рассказывала артистка.

Ранее Самойлова рассказала о ненависти Седоковой к ней.