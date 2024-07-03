«Воспитывать надо»: Юрий Назаров оценил идею дресс-кода для артистов

Актер Юрий Назаров («Земля Санникова», «Зеркало», «Маленькая Вера») на полях детского кинофестиваля «Алые паруса» в «Артеке» оценил идею дресс-кода для артистов. Его цитирует kp.ru.

Он заявил, что поддерживает инициативу депутатов.

«Воспитывать их (артистов) надо. А свобода без просвещения приведет к анархии и беспорядку. Надо просвещать, чтобы они оставались людьми», — уверен 87-летний артист.

Накануне депутат Госдумы Ирина Филатова сообщила, что Минкультуры РФ одобрило идею о введении дресс-кода для музыкантов на концертах.

В Минкульте отметили, что одежда артистов является важной частью образа и играет важную роль в формировании имиджа всего мероприятия. Ведомство понимает, что некоторые наряды музыкантов способны вызвать отклик у неравнодушных граждан.

4 июня стало известно, что Филатова предложила Минкульту обязать музыкантов соблюдать определенные требования к стилю одежды на тех мероприятиях, которые не предполагают возрастных ограничений. С этой инициативой парламентарий выступила после того, как в Уфе раскритиковали выступление певицы Ольги Бузовой в откровенном наряде.