Стало известно, сколько денег было на личном счету Мэттью Перри перед трагедией

Звезда «Друзей» Мэттью Перри оставил наследство объемом в $120 млн, но на банковском счету у него было в сто раз меньше. Об этом сообщает People.

Одна из распорядительниц наследства Лиза Фергюсон составила опись имущества актера. Из нее можно заключить, что к концу жизни на счету у Перри было $1,5 млн.

Не уточняется, какая еще собственность будет внесена в наследство.

Мэттью Перри не стало 28 октября 2023 года, ему было 54 года. Вскрытие определило, что здоровье актера подорвало употребление наркотиков, которое привело к сердечному приступу.

Накануне актриса Брук Мюллер была допрошена в полиции. В доме у нее прошли обыски, были изъяты компьютер и телефоны. По версии следствия именно Мюллер принесла в дом Мэттью Перри наркотики. В ближайшее время ей могут предъявить обвинение, а также его могут получить еще несколько пособников.

Ранее певица Лада Дэнс прокомментировала слухи об уходе на пенсию.