Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кушанашвили сделал заявление из больницы: «Гений в стране только я»

Шоумен Кушанашвили заявил, что переживает бесконечный день битвы за выживание

close
100%
КАКОВО?!/YouTube

Шоумен Отар Кушанашвили признался, что переживает бесконечный день битвы за выживание. Об этом журналист сообщил в своем Telegram-канале.

«Я хочу вам сказать, что понятие гения никак не коррелируется с понятием беспечности. Моя беспечность привела к тому, что я едва-едва восстанавливаюсь. Вы не гении. Гений в стране только я, но это не спасло меня. Пожалуйста, не будьте беспечными», — заявил телеведущий.

Кушанашвили назвал себя самым сильным по духу человеком. Он признался, что продолжает улыбаться, «как клоун из цирка», несмотря на то, что 300 раз в день слышит от людей слово «онкология».

Недавно Кушанашвили рассказывал, что пережил тяжелейшую реанимацию и продолжает оставаться в этом же отделении. Он очень устает, но горд собой.

2 июля сообщалось, что шоумена прооперируют дважды из-за опухоли в кишечнике. Его госпитализировали 20 июня в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль.

Ранее сообщалось, что актер Александр Панкратов-Черный провел два дня в больнице из-за обморока.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами