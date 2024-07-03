Кушанашвили сделал заявление из больницы: «Гений в стране только я»

Шоумен Отар Кушанашвили признался, что переживает бесконечный день битвы за выживание. Об этом журналист сообщил в своем Telegram-канале.

«Я хочу вам сказать, что понятие гения никак не коррелируется с понятием беспечности. Моя беспечность привела к тому, что я едва-едва восстанавливаюсь. Вы не гении. Гений в стране только я, но это не спасло меня. Пожалуйста, не будьте беспечными», — заявил телеведущий.

Кушанашвили назвал себя самым сильным по духу человеком. Он признался, что продолжает улыбаться, «как клоун из цирка», несмотря на то, что 300 раз в день слышит от людей слово «онкология».

Недавно Кушанашвили рассказывал, что пережил тяжелейшую реанимацию и продолжает оставаться в этом же отделении. Он очень устает, но горд собой.

2 июля сообщалось, что шоумена прооперируют дважды из-за опухоли в кишечнике. Его госпитализировали 20 июня в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль.

Ранее сообщалось, что актер Александр Панкратов-Черный провел два дня в больнице из-за обморока.